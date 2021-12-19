Джерело - Чемпіон.
На третьому етапі Кубка IBU з біатлону в австрійському Обертілліасі відбулася класична змішана естафета.
Збірна України впевнено виступала. Після сьомого вогневого рубежу була на третьому місці і мала всі шанси на медалі. На жаль, на останній стрільбі Насико провалив стрільбу і змушений бігти два штрафні кола. Як наслідок збірна України фінішувала 5-ою.
Збірна України виступала у такому складі: Валя Семеренко, Катерина Бех, Віталій Труш та Денис Насико.
Кубок IBU
Обертілліах, Австрія
Третій етап
Класична змішана естафета
19 грудня
1. Росія (0+6) 1:05:58.5
2. Норвегія (0+8) +54.8
3. Італія (0+9) +1:26.5
4. Швейцарія (0+9) +1:48.1
5. Україна (2+14) +2:00.5
Нагадаємо, Насико - у ТОП-30 спринту на Кубку IBU.