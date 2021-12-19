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Третій етап Кубка IBU: Збірна України прикро втратила медаль в естафеті

Сьогодні 22:19 59 0
Насико провалив останню стрільбу
Третій етап Кубка IBU: Збірна України прикро втратила медаль в естафеті
#Валя Семеренко, #Насико

Джерело - Чемпіон.

На третьому етапі Кубка IBU з біатлону в австрійському Обертілліасі відбулася класична змішана естафета.

Збірна України впевнено виступала. Після сьомого вогневого рубежу була на третьому місці і мала всі шанси на медалі. На жаль, на останній стрільбі Насико провалив стрільбу і змушений бігти два штрафні кола. Як наслідок збірна України фінішувала 5-ою.

Збірна України виступала у такому складі: Валя Семеренко, Катерина Бех, Віталій Труш та Денис Насико.

Кубок IBU
Обертілліах, Австрія
Третій етап
Класична змішана естафета
19 грудня

1. Росія (0+6) 1:05:58.5

2. Норвегія (0+8) +54.8

3. Італія (0+9) +1:26.5

4. Швейцарія (0+9) +1:48.1

5. Україна (2+14) +2:00.5

Нагадаємо, Насико - у ТОП-30 спринту на Кубку IBU.

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