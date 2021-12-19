Четвертий етап Кубку світу. Жіночий мас-старт. Відео найкращих моментів гонки

Джерело - Чемпіон.
У французькому містечку Ле-Гран-Борнан (округ Ансі) на четвертому етапі Кубку світу відбувся жіночий мас-старт.
Перемогу у гонці здобула шведка Ельвіра Еберг. Француженка Жулья Сімон фінішувала другою, росіянка Крістіна Рєзцова - третьою.
Кубок світу
Четвертий етап, Ансі
Жінки, Мас-старт
19 грудня
1. Ельвіра Еберг (1+1+0+0) 35:21,7
2. Жюлья Сімон (0+0+1+1) +10,7
3. Крістіна Рєзцова (0+0+1+1) +12,1
...
26. Дар'я Блашко (1+1+1+1) +3:22,5
28. Юлія Джима (0+2+0+5) +4:05,8
30. Олена Білосюк ( 2+0+1+1) +5:12,6
Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на Кубку IBU.