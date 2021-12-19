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Четвертий етап Кубку світу. Жіночий мас-старт. Відео найкращих моментів гонки

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Українки не вдало виступили у гонці
Четвертий етап Кубку світу. Жіночий мас-старт. Відео найкращих моментів гонки
#Білосюк, #Блашко, #Джима

Джерело - Чемпіон.

У французькому містечку Ле-Гран-Борнан (округ Ансі) на четвертому етапі Кубку світу відбувся жіночий мас-старт.

Перемогу у гонці здобула шведка Ельвіра Еберг. Француженка Жулья Сімон фінішувала другою, росіянка Крістіна Рєзцова - третьою.

Кубок світу
Четвертий етап, Ансі
Жінки, Мас-старт
19 грудня

1. Ельвіра Еберг (1+1+0+0) 35:21,7

2. Жюлья Сімон (0+0+1+1) +10,7

3. Крістіна Рєзцова (0+0+1+1) +12,1

...

26. Дар'я Блашко (1+1+1+1) +3:22,5

28. Юлія Джима (0+2+0+5) +4:05,8

30. Олена Білосюк ( 2+0+1+1) +5:12,6

Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на Кубку IBU.

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