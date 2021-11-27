Стали відомі старт-листи українців на індивідуальну гонку першого етапу Кубку світу

Стали відомі стартові номери українців

Джерело - Чемпіон.

Визначилися стартові номери представників чоловічої та жіночої збірної України на перші гонки сезону 2021/22 в Естерсунді.

Стартові номери українок

Першою гонку у складі збірної України розпочне Анастасія Меркушина, яка отримала 8-й стартовий номер.

8. Анастасія Меркушина

17. Юлія Джима

59. Валентина Семеренко

65. Катерина Бех

104. Ірина Петренко

Стартові номери українців

У чоловіків відкриватиме індивідуальну гонку Дмитро Підручний. Лідер збірної України отримав 27-й стартовий номер.

27. Дмитро Підручний

37. Антон Дудченко

40. Богдан Цимбал

66. Денис Насико

114. Андрій Доценко

Нагадаємо, Блашко здобула бронзу на першому етапі Кубку IBU.