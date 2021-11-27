Стали відомі старт-листи українців на індивідуальну гонку першого етапу Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Визначилися стартові номери представників чоловічої та жіночої збірної України на перші гонки сезону 2021/22 в Естерсунді.
Стартові номери українок
Першою гонку у складі збірної України розпочне Анастасія Меркушина, яка отримала 8-й стартовий номер.
8. Анастасія Меркушина
17. Юлія Джима
59. Валентина Семеренко
65. Катерина Бех
104. Ірина Петренко
Стартові номери українців
У чоловіків відкриватиме індивідуальну гонку Дмитро Підручний. Лідер збірної України отримав 27-й стартовий номер.
27. Дмитро Підручний
37. Антон Дудченко
40. Богдан Цимбал
66. Денис Насико
114. Андрій Доценко
Нагадаємо, Блашко здобула бронзу на першому етапі Кубку IBU.