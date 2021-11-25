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Блашко здобула бронзу на першому етапі Кубку IBU

Сьогодні 13:27 150 0
Ольга Абрамова та Катерина Бех увійшли до ТОП-20
Блашко здобула бронзу на першому етапі Кубку IBU
#Блашко, #Збірна України, #Кубок IBU

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 листопада, завершився жіночий спринт у рамках першого етапу Кубку IBU в шведському Ідре.

Перемогу здобула німкеня Маріон Візенсартер. Другою стала француженка Каролін Коломбо. Бронзу завоювала українка Дар'я Блашко.

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До ТОП-20 увійшли Ольга Абрамова та Катерина Бех. Надія Бєлкіна фінішувала 31-ю, Анна Кривонос стала 60-ю.

Кубок IBU
Спринт, Жінки
25 листопада
1. Маріон Візенсартер  (Німеччина, 0+1)  21:02,3
2. Каролін Коломбо  (Франція, 0+2)  +0,5
3. Дар'я Блашко  (Україна, 1+0)  +3,1
...
13. Ольга Абрамова  (1+0)  +39,7
16. Катерина Бех  (1+0)  +47,8
31. Надія Бєлкіна  (1+1)  +1:17,7
60. Анна Кривонос  (0+1)  +2:12,5

Нагадаємо, IBU назвав гонорари на Кубок світу 2021/2022.

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