Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 листопада, завершився жіночий спринт у рамках першого етапу Кубку IBU в шведському Ідре.
Перемогу здобула німкеня Маріон Візенсартер. Другою стала француженка Каролін Коломбо. Бронзу завоювала українка Дар'я Блашко.
Актуально: Джима знялася у трейлері нового сезону Кубка світу
До ТОП-20 увійшли Ольга Абрамова та Катерина Бех. Надія Бєлкіна фінішувала 31-ю, Анна Кривонос стала 60-ю.
Кубок IBU
Спринт, Жінки
25 листопада
1. Маріон Візенсартер (Німеччина, 0+1) 21:02,3
2. Каролін Коломбо (Франція, 0+2) +0,5
3. Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +3,1
...
13. Ольга Абрамова (1+0) +39,7
16. Катерина Бех (1+0) +47,8
31. Надія Бєлкіна (1+1) +1:17,7
60. Анна Кривонос (0+1) +2:12,5
Нагадаємо, IBU назвав гонорари на Кубок світу 2021/2022.