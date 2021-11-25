Ольга Абрамова та Катерина Бех увійшли до ТОП-20

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 листопада, завершився жіночий спринт у рамках першого етапу Кубку IBU в шведському Ідре.

Перемогу здобула німкеня Маріон Візенсартер. Другою стала француженка Каролін Коломбо. Бронзу завоювала українка Дар'я Блашко.

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До ТОП-20 увійшли Ольга Абрамова та Катерина Бех. Надія Бєлкіна фінішувала 31-ю, Анна Кривонос стала 60-ю.

Кубок IBU

Спринт, Жінки

25 листопада

1. Маріон Візенсартер (Німеччина, 0+1) 21:02,3

2. Каролін Коломбо (Франція, 0+2) +0,5

3. Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +3,1

...

13. Ольга Абрамова (1+0) +39,7

16. Катерина Бех (1+0) +47,8

31. Надія Бєлкіна (1+1) +1:17,7

60. Анна Кривонос (0+1) +2:12,5

Нагадаємо, IBU назвав гонорари на Кубок світу 2021/2022.