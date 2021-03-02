Романчич відібрався у гонку переслідування юніорського чемпіонату світу

Романчич виступить у гонці переслідування

На юніорському чемпіонаті світу в Обертілліаху відбулася спринтерська гонка у хлопців.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи - Владислав Романчич, Дмитро Грущак, Роман Боровик, Арсен Бочок.

Найкращим з українців став Владислав Романчич, якому вдалося зачепитися за ТОП-60 та потрапити у гонку переслідування.

Юніорський чемпіонат світу

Обертілліах, Австрія

Спринт

Хлопці, 02 березня

1. Емільєн Клод (Франція, 0+0) 23:16.1 2. Мікулаш Карлік (Чехія, 0+1) +26.1 3. Міхаїл Первушин (Росія, 0+0) +31.3 4. Сімон Кайзер (Німеччина, 0+0) +33.1 5. Ерік Перро (Франція, 1+0) +37.8 6. Філіпп Ліповіц (Німеччина, 0+0) +44.8 ... 53. Владислав Романчич (Україна, 0+1) +2:47.7 80. Роман Боровик (Україна, 3+2) +3:37.5 86. Дмитро Грущак (Україна, 2+3) 89. Арсен Бочок (Україна, 2+1) +4:41.3

Раніше, Мандзин став найкращим з українців в індивідуальній гонці.