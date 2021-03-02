Романчич відібрався у гонку переслідування юніорського чемпіонату світу

Джерело - suspilne.media.
На юніорському чемпіонаті світу в Обертілліаху відбулася спринтерська гонка у хлопців.
Україну в ній представляли чотири біатлоністи - Владислав Романчич, Дмитро Грущак, Роман Боровик, Арсен Бочок.
Найкращим з українців став Владислав Романчич, якому вдалося зачепитися за ТОП-60 та потрапити у гонку переслідування.
Юніорський чемпіонат світу
Обертілліах, Австрія
Спринт
Хлопці, 02 березня
1. Емільєн Клод (Франція, 0+0) 23:16.1
2. Мікулаш Карлік (Чехія, 0+1) +26.1
3. Міхаїл Первушин (Росія, 0+0) +31.3
4. Сімон Кайзер (Німеччина, 0+0) +33.1
5. Ерік Перро (Франція, 1+0) +37.8
6. Філіпп Ліповіц (Німеччина, 0+0) +44.8
...
53. Владислав Романчич (Україна, 0+1) +2:47.7
80. Роман Боровик (Україна, 3+2) +3:37.5
86. Дмитро Грущак (Україна, 2+3)
89. Арсен Бочок (Україна, 2+1) +4:41.3
Раніше, Мандзин став найкращим з українців в індивідуальній гонці.