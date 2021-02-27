Мандзин – найкращий з українців в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Мандзин у ТОП-20 індивідуальної гонки

Джерело - Чемпіон.

У другій гонці на юніорському чемпіонаті світу в Обертілліаху змагалися хлопці.

Україну в індивідуальній гонці представляли чотири біатлоністи - Віталій Мандзин, Марк Козак, Владислав Чихар та Степан Кінаш.

Найкращим з українців став Віталій Мандзин, який із чотирма промахами потрапив у ТОП-20.

Юніорський чемпіонат світу

Обертілліах, Австрія

Індивідуальна гонка (12.5 км).

Хлопці, 27 лютого

1. Денис Іродов (Росія, 2+0+0+0) +36:35.6

2. Едгар Жені (Франція, 0+1+0+2) +32.4

3. Леон Кінесбергер (Австрія, 0+0+1+1) +32.7

4. Андрій Хаврош (Білорусь, 0+0+0+2) +54.2

5. Бенджамин Менц (Німеччина, 2+1+0+0) +55.6

6. Мехіс Удам (Естонія, 1+1+0+1) +1:06.3

...

20. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+1+0) +2:40.4

22. Марк Козак (Україна, 0+2+1+0) +2:57.3

53. Степан Кінаш (Україна, 0+1+3+1) +5:40.4

56. Владислав Чихар (Україна, 1+3+2+2) +5:56.5