Український біатлоніст Артем Прима може завершити кар'єру після наступних зимових Олімпійських Ігор.

Про це заявив сам спортсмен.

"В першу чергу мене надихає те, що як не крути, і як це сумно б не звучало, але, швидше за все, це мій останній чемпіонат світу. Наступного року – Олімпійські ігри, чемпіонату світу немає, я це прекрасно знаю і розумію, тому намагаюся виступати максимально якісно, наскільки вистачає сил та здоров’я. Радий, що на деяких гонках виходить сконцентруватися і добре спрацювати. Але, звичайно, хотілось би ще краще, адже спортивна кар’єра швидкоплинна, а потім згадувати про цей період життя буду дуже багато, тому хочеться демонструвати найкращі результати.

Дай Бог, щоб все було добре, і щоб ще були хороші результати та старти", - сказав Прима.