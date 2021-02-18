 Прима: Швидше за все, це мій останній чемпіонат світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима: Швидше за все, це мій останній чемпіонат світу

Сьогодні 21:38 317 0
Біатлоніст незабаром може завершити кар'єру
Прима: Швидше за все, це мій останній чемпіонат світу
#Прима

Джерело - Український біатлон.

Український біатлоніст Артем Прима може завершити кар'єру після наступних зимових Олімпійських Ігор.

Про це заявив сам спортсмен.

"В першу чергу мене надихає те, що як не крути, і як це сумно б не звучало, але, швидше за все, це мій останній чемпіонат світу. Наступного року – Олімпійські ігри, чемпіонату світу немає, я це прекрасно знаю і розумію, тому намагаюся виступати максимально якісно, наскільки вистачає сил та здоров’я. Радий, що на деяких гонках виходить сконцентруватися і добре спрацювати. Але, звичайно, хотілось би ще краще, адже спортивна кар’єра швидкоплинна, а потім згадувати про цей період життя буду дуже багато, тому хочеться демонструвати найкращі результати.

Дай Бог, щоб все було добре, і щоб ще були хороші результати та старти", - сказав Прима.

У четвер 33-річний Артем Прима разом з Дарією Блашко за підсумками сінгл-міксту на чемпіонаті світу показали 4-й результат.

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