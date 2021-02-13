Стало відомо, де відбудеться останній етап Кубка світу з біатлону 2020/21

Останній етап Кубка світу з біатлону сезону 2020/21 відбудеться у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Естерсунд замінить у статусі міста-господаря норвезький Голменколлен, який був змушений відмовитися від проведення стартів через обмеження місцевої влади у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Шведський Естерсунд мав приймати другий етап Кубка світу сезону 2020/21, однак через зміни у календарі залишився без запланованого старту. Другий етап відбувся у фінському Контіолахті.

Утім, у зв'язку з відмовою Голменколлена IBU обрав саме Естерсунд як локацію для проведення заключного етапу Кубка світу.

Таким чином, продовжиться серія Естерсунда - шведське місто прийматиме етап Кубка світу з біатлону 17 сезон поспіль. А також уперше стане локацією для останнього старту у сезоні.