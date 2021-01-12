Колишня росіянка не потрапила до складу збірної України на Кубок IBU

Рассказова показала найгірший результат в команді під час контрольної гонки

У складі збірної України з біатлону в особистих гонках на Кубку IBU в Арбері не виступатиме Анастасія Рассказова.

Про це повідомляє XSport.

Однак, через те, що в початковому складі жіночої команди значилося 7 спортсменок, а ще дві біатлоністки (Меркушина і Бех) приєднаються після Обергофа, тренери команди Б змушені були внести зміни.

В Арбер не відправилася ексросіянка Анастасія Рассказова, яка показала найгірший результат в команді під час контрольної гонки.

Етап Кубка IBU в Арбері стартує 14 січня з індивідуальних гонок.