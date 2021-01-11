Санітра відправив чотирьох біатлоністів з Обергофа на Кубок IBU

Став відомий склад збірної України на етап Кубка IBU

Тренерський штаб збірної України визначився із біатлоністами, які відправляться на Кубок IBU.

Спочатку планувалося, що в німецький Арбер поїдуть по одному представнику чоловічої і жіночої команд, проте пізніше було прийнято рішення відправити два спортсмена для отримання додаткової змагальної практики.

Тому, основну команду покинуть Богдан Цимбал і Тарас Лесюк, а також Анастасія Меркушина та Катерина Бех.

Склад збірної України на перший етап Кубка IBU:

Чоловіки: Андрій Доценко, Віталій Труш, Руслан Бригадир, Денис Насико, Сергій Телень, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал

Жінки: Ірина Петренко, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос, Анастасія Рассказова, Христина Дмитренко, Оксана Москаленко, Юлія Городна, Анастасія Меркушина, Катерина Бех

Раніше, збірна України провалила одиночну змішану естафету.