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#Підручний

Джерело - suspilne.media.

Збірній України з біатлону не слід проводити передсезонну підготовку в фінському Вуокатті.

Про це заявив Дмитро Підручний.

"Я думаю, ми неправильно вибрали місце підготовки. У плані снігу там були хороші умови, але в порівнянні з Контіолахті - абсолютно різні траси по рельєфу, по підходу на стрільбищі.

Думаю, це одна з причин, чому зараз так зі стріляниною. Якщо в Контіолахті дуже складний підхід, в Вуокатті - рухаєшся вниз до рубежів. Практично місяць тренувань в Вуокатті дали результат. Бачимо, що майже вся команда не стріляє - у всіх однакові проблеми.

Спринт додав впевненості, вніс позитивні речі. До естафети, думаю, додам ще фізично, буду краще себе почувати. Не можу сказати, що я зараз готовий на всі 100% - стан не те. Але думаю, що буду рости від старту до старту", - сказав Підручний.

Нагадаємо, Прима потрапив до ТОП-20 спринту на Кубку світу.

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