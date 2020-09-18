Підручний: Нам категорично заборонили проведення шоу-гонки в Тернополі

Шоу-гонку в Тернополі скасували за декілька днів до гонки.

Про це розповів капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний.

"До вчорашнього дня усе було класно і все мало проводитися. Але чомусь за декілька днів до гонки обласна комісія з карантинних заходів відмовила. Хоча тиждень тому у Тернополі проводили великі змагання, де стартували 200 учасників один біля одного. А тут, бачимо, 12 спортсменів на протяжності один кілометр не можуть пробігти, зробити таку приємну подію для Тернополя та України.

На жаль, нам категорично заборонили (провести змагання) і сказали перенести. Очевидно, цього року її вже нереально провести - це була єдина можлива дата для 12 спортсменів. Ми усі зараз на одному зборі, дорогою на чемпіонат України в Чернігів планували заїхати в Тернопіль. Саме тому була вибрана дата 20 вересня, жодні інші дні не підходили.

Дуже шкода, бо ми були повністю готові, інформація про гонку поширилася максимально швидко. До мене зверталося багато вболівальників, які планували приїхати та проглянути гонку, а тепер цього не відбудеться", - відзначив Підручний.