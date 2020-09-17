У Тернополі скасували біатлонну шоу-гонку

У гонці мали взяти участь зірки українського біатлону

Джерело - Чемпіон.

У Тернополі не відбудуться показові гонки з біатлону за участі найкращих українських біатлоністів.

Про це повідомляє Український біатлон.

Офіційна причина відміни - несприятлива епідеміологічна ситуація у Тернополі, яка не дозволяє провести City Biathlon Ternopil-2020.

"Організатори обіцяють, що наступного року гонка все ж таки відбудеться, але цьогоріч про унікальну подію для України спортсменам та уболівальникам можна забути...", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.