 Бринзак: В IBU будуть шукати варіанти, щоб сезон відбувся | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Матчем Динамо Київ - Десна стартує 2 тур української Прем'єр-ліги
Сьогодні 07:55 1420 1
Динамо Київ - Десна: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 09:22 1960 1
1+1 media планує запустити Профутбол на Youtube
Вчора 21:29 940
Тренер АЗ оцінив гру з Динамо
Вчора 17:48 3800
Канело вимагає у Де Ла Хої та DAZN 280 млн доларів
Вчора 17:32 3901
УПЛ створить телеканал
Вчора 16:29 3680
Лопес пояснив, чому Ломаченко піднявся в легку вагу
Вчора 16:12 4804
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу
Вчора 14:23 8198
Гарсія: Не здивуюся, якщо Лопес переможе Ломаченка
Вчора 13:33 4395 2
Ястремська припинила співпрацю зі своїм тренером
Вчора 11:51 1217
Блоги
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:06 149
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:14 1279 1
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:50 964 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
Вчора 22:06 314
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером
Футболістка збірної Канади стала чоловіком-трансгендером Андрій Твердохліб
Вчора 20:25 898
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 44!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 44! Андрій Твердохліб
Вчора 14:19 633
Інгулець оригінально представив нову форму
Інгулець оригінально представив нову форму Андрій Твердохліб
Вчора 13:19 1387
Беленюк дотепно потролив Гордона
Беленюк дотепно потролив Гордона Андрій Твердохліб
Вчора 08:21 11149
32 роки тому було встановлено вічний рекорд у легкій атлетиці
32 роки тому було встановлено вічний рекорд у легкій атлетиці Андрій Твердохліб
09.09.2020 19:43 5249
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
Легенда дня. 45 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Андрій Твердохліб
09.09.2020 19:21 1933
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальний рівень інтелекту та ерудиції Андрій Твердохліб
09.09.2020 10:54 1142 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Андрій Твердохліб
09.09.2020 09:57 9887
Фото дня. Віталій Миколенко показав свою обраницю
Фото дня. Віталій Миколенко показав свою обраницю Андрій Твердохліб
09.09.2020 09:32 6696 1
Гливинський - про атмосферу в збірній: Острах не з'явився
Гливинський - про атмосферу в збірній: Острах не з'явився Valeriy Ruchka
08.09.2020 22:15 590
Про зраду своєму хлопцеві та найекстремальніший секс - Анжеліка Терлюга
Про зраду своєму хлопцеві та найекстремальніший секс - Анжеліка Терлюга Valeriy Ruchka
08.09.2020 21:58 5888
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:20 Футбол Зозуля може покинути Альбасете 64
12:01 Баскетбол Харківські Соколи через спалах коронавірусу скасували всі матчі 134
11:46 Футбол Аргентина успішно оскаржила дискваліфікацію Мессі 342
11:34 Футбол Павелко надіється повернути уболівальників на матчі збірної України та єврокубків 250
11:15 Футбол Лужний вказав на перевагу Десни у матчі з Динамо 368
10:59 Біатлон Бринзак виділив вмотивованість Семеренко 377
10:44 Футбол Трансляція матчу Динамо буде йти із затримкою в 4 хвилини 1477 1
10:30 Футбол Каргбо: Сподіваюся, в Динамо вирішать мене повернути 509
10:15 Хокей Даллас в овертаймі дотиснув Вегас в плей-оф НХЛ 517
10:06 Блог Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери 149
09:56 Футбол Ігуаїн розірвав контракт з Ювентусом 1081 1
09:46 Бокс Помер ексчемпіон світу з боксу 1324 1
09:27 Біатлон Бринзак: В IBU будуть шукати варіанти, щоб сезон відбувся 491
09:22 Пряма трансляція Динамо Київ - Десна: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE 1960 1
09:16 Футбол Динамо - Десна: прев'ю матчу 2 туру УПЛ 563
09:14 Блог Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні 1288 1
09:12 Футбол Карпати Галич підсилились ексгравцем Олександрії 737 1
09:07 Пряма трансляція Ворскла - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 2 туру УПЛ. LIVE 177
08:58 Футбол ФК Львів підписав ексвінгера Карпат 1013 1
08:50 Блог Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами 970 1
08:45 Теніс Визначились фіналістки US Open 1469 1
08:27 Баскетбол Лейкерс втретє обіграв Х’юстон у плей-оф НБА 977
08:11 Теніс Завацька пробилась у парний півфінал турніру WTA у Стамбулі 1055
07:55 Футбол Матчем Динамо Київ - Десна стартує 2 тур української Прем'єр-ліги 1420 1
10 Вересня 2020
23:51 Футбол Ланс обіграв ПСЖ у 2 турі Ліги 1 2343 1

Бринзак: В IBU будуть шукати варіанти, щоб сезон відбувся

Сьогодні 09:27 491 0
Володимир Бринзак прокоментував наступний сезон
Бринзак: В IBU будуть шукати варіанти, щоб сезон відбувся
#Бринзак, #IBU

Джерело - xsport.ua.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) планує провести якомога більше етапів Кубка світу.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Знаємо, що IBU планує провести максимальну кількість етапів Кубка світу і чемпіонат світу, тому що підписані серйозні контракти з телебаченням. Ну а в якому форматі все буде проходити, це вже будуть вирішувати 23 вересня на засіданні Виконкому. У той же день будемо знати про формат проведення першого триместру. Можливо, змагання будуть без уболівальників, можливо будуть спарені етапи. Наприклад, два в Гогфільцені замість Ансі, або в Естерсунді замість Контіолахті.

Будуть шукати варіанти, щоб сезон відбувся. Може навіть бути таке, що деякі країни з "червоною" зони не братимуть участі в змаганнях. Аж до того, що навіть якщо десять країн не зможуть приїхати, все одно Кубок світу відбудеться.

Що стосується нас, якщо, не дай Бог, не зможемо виїхати на етапи Кубка світу, будемо проводити Всеукраїнські змагання, може, навіть матчеві зустрічі з країнами-сусідами. Все залежить від того, яка буде ситуація з карантином і відкриттям кордонів", - розповів Бринзак.

Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.

Коментарі ()