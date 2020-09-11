Бринзак: В IBU будуть шукати варіанти, щоб сезон відбувся

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) планує провести якомога більше етапів Кубка світу.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Знаємо, що IBU планує провести максимальну кількість етапів Кубка світу і чемпіонат світу, тому що підписані серйозні контракти з телебаченням. Ну а в якому форматі все буде проходити, це вже будуть вирішувати 23 вересня на засіданні Виконкому. У той же день будемо знати про формат проведення першого триместру. Можливо, змагання будуть без уболівальників, можливо будуть спарені етапи. Наприклад, два в Гогфільцені замість Ансі, або в Естерсунді замість Контіолахті.

Будуть шукати варіанти, щоб сезон відбувся. Може навіть бути таке, що деякі країни з "червоною" зони не братимуть участі в змаганнях. Аж до того, що навіть якщо десять країн не зможуть приїхати, все одно Кубок світу відбудеться.

Що стосується нас, якщо, не дай Бог, не зможемо виїхати на етапи Кубка світу, будемо проводити Всеукраїнські змагання, може, навіть матчеві зустрічі з країнами-сусідами. Все залежить від того, яка буде ситуація з карантином і відкриттям кордонів", - розповів Бринзак.