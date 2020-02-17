Легендарну українську біатлоністку звинуватили у корупції

Ніну Лемеш підозрюють у зловживанні службовим становищем

Відому українську біатлоністку Ніну Лемеш, яка наразі очолює Департаменту сім”ї молоді та спорту Чернігівської ОДА, звинуватили у корупції.

Про це повідомляє newch.tv.

У розтраті державних коштів Лемеш звинуватили на сайті Чернігівської ОДА. Йдеться про підготовку проектної документації з реконструкції приміщення Чернігівського молодіжного центру, який мали реалізувати коштом державного фонду регіонального розвитку і він отримав пріоритетну підтримку. Однак проект реконструкції не погодила державна архітектурна інспекція. У зв’язку із цим його реалізацію призупинили, а правоохоронці за цими фактами відрили кримінальне провадження.

В свою чергу Лемеш повністю спростувала дані звинувачення. Також у полії підтвердили, що Лемеш наразі не є фігурантом кримінального провадження.