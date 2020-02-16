Бринзак: Я задоволений тим, як все йде на чемпіонаті світу

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак задоволений формою українських спортсменів на чемпіонаті світу.

Про це розповів сам функціонер.

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"Як тренери обіцяли, ми бачимо, що готовність команди для боротьби є. Думаю, що десь у нас вийде, тому що і дівчата добре виступили. Будемо намагатися далі. Поки я задоволений тим, як все йде.

Олені Підгрушної не вистачило 4 секунди до медалі. Думаю, ще б 200 метрів дистанції .... Нічого, буде і на нашій вулиці свято.

У Підручного не вийшло останнє коло і цей промах .... Але у нього не таке велике відставання для гонки переслідування, потрібні чотири нулі.

Я розраховую на одиночний мікст, де у Діми з Меркушіної є непогані шанси, є жіноча естафета, індивідуальні гонки - будемо боротися", - зазначив Бринзак.