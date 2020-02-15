Підручний назвав причину фатального промаху у спринті

Український біатлоніст Дмитро Підручний виклався по-максимуму у спринті на чемпіонаті світу.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"Бачите, не все, що міг, зробив. Останній постріл, безумовно, треба було влучати. Трішечки, на частку секунди поспішив, не знаю чому, якось відключився і, може, вже побіг на трасу. Шкода, що так вийшло. Щодо падіння - все так швидко відбулося, що я навіть не зрозумів, що було і чому впав - або зачепився за щось, або палку між ніг вставив. Подивлюсь відеоповтор і зрозумію. Я був настільки зосереджений і думав, як швидше потрібно бігти з вогневого, як тут раз - лежу на снігу.

Актуально: Падіння Підручного у спринті на чемпіонаті світу

Те, що я йшов третім, не вплинуло на мою стрільбу. Це такий, більше мій промах був. Багато суперників на першому вогневому помилялися і я досить сильно перше коло пройшов, можливо, тому й важко було на останньому колі - не вдалося дотерпіти ті секундочки до фінішу.

Антгольц - висота позначається. Треба було перше коло з великим запасом пройти, хоча намагався запас тримати", - розповів Підручний.