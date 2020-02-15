Джерело - ТАСС.
Російський біатлоніст Євген Устюгов буде дискваліфікований за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє ТАСС.
Устюгов звинувачується у вживанні оксандролона.
Результати Устюгова, показані в період з 27 серпня 2013 року до кінця сезону-2013/14, будуть анульовані.
Устюгов і збірна Росії будуть позбавлені золота Сочі-2014 в естафеті.
Нагадаємо, олімпійську чемпіонку з Росії Слєпцову дискваліфікували за допінг.
Раніше першу ракетку світу виправдали за звинуваченням у вживанні допінгу.