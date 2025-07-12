Ексгравець Металіста та чемпіон світу-2022 став гравцем Падови
Колишній футболіст Металіста та збірної Аргентини Алехандро Папу Гомес приєднався до Падови.
Про це повідомила пресслужба італійського колективу.
Контракт розраховано до літа 2027 року, але до тренувань хавбек зможе доєднатись лише у серпні через дискваліфікацію за допінг.
Нагадаємо, Гомес грав за Металіст з 2013 по 2014 рік, але зрештою фактично втік з клубу. Згодом аргентинець розповідав у ЗМІ про жахи війни, якої він не бачив.
У 2023-му Папу отримав дворічну дискваліфікацію через позитивну допінг-пробу, перед цим залишивши Севілью.
Також гравець має досвід виступів за Аталанту, Катанью та Монцу, а у 2022 році він став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини.
Напередодні Монако оголосив про підписання контракту з Полем Погба, який також значний проміжок часу залишався без футболу через проблеми з допінгом.