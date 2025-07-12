Ексгравець Металіста та чемпіон світу-2022 став гравцем Падови

Колишній футболіст Металіста та збірної Аргентини Алехандро Папу Гомес приєднався до Падови.

Про це повідомила пресслужба італійського колективу.

Контракт розраховано до літа 2027 року, але до тренувань хавбек зможе доєднатись лише у серпні через дискваліфікацію за допінг.

¡Bienvenido Papu Gómez! 🇦🇷



Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato l’accordo con #PapuGómez: siglato un contratto che lo legherà alla società biancoscudata fino al 30 giugno 2027.https://t.co/9s8Zh3uY0o pic.twitter.com/D7V93AJDI3 — Calcio Padova (@PadovaCalcio) July 11, 2025

Нагадаємо, Гомес грав за Металіст з 2013 по 2014 рік, але зрештою фактично втік з клубу. Згодом аргентинець розповідав у ЗМІ про жахи війни, якої він не бачив.

У 2023-му Папу отримав дворічну дискваліфікацію через позитивну допінг-пробу, перед цим залишивши Севілью.

Також гравець має досвід виступів за Аталанту, Катанью та Монцу, а у 2022 році він став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини.

Напередодні Монако оголосив про підписання контракту з Полем Погба, який також значний проміжок часу залишався без футболу через проблеми з допінгом.