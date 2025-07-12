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Відбулася історична зустріч? Ферстаппен та Вольфф одночасно побували на Сардинії

Олексій Погорелов — 12 липня 2025, 10:11
Відбулася історична зустріч? Ферстаппен та Вольфф одночасно побували на Сардинії
Макс Ферстаппен
Ред Булл

В Італії могла відбутися зустріч, яка змінить хід історії сучасної Формули-1.

Про це повідомляє GPBlog.

Вчора, 11 липня, приватний літак Макса Ферстаппена приземлився на Сардинії, де пришвартована його яхта. Згідно з джерелом, трохи раніше на тому ж італійському острові приземлився літак з керівником Мерседес Тото Вольффом на борту. Через п'ять годин джет нідерландця залишив острів. Це стало відомо завдяки онлайн-трекерам літаків.

Приземлення та взліт літака Ферстаппена на Сардинії
Приземлення та взліт літака Ферстаппена на Сардинії

Варто зазначити, що Вольфф також має яхту на Сардинії, тому його потенційна зустріч з пілотом Ред Булл може бути лише спекуляцією західних ЗМІ.

Хоча при цьому не варто відкидати варіант із тим, що Вольфф та Ферстаппен дійсно могли провести переговори в Італії. Мерседес ще з початку 2024 року намагається переконати чотириразового чемпіона світу приєднатися до "срібних стріл".

А нещодавня новина про активізацію переговорів та "турбулентність" у стані Ред Булл можуть лише підштовхнути Ферстаппена до цього переходу.

Нагадаємо, що Ред Булл оголосив про звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника команди Формули-1. Він очолював її з 2005 року, коли вона тільки дебютувала у "королівських гонках".

Раніше колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер висунув припущення, що Макс Ферстаппен вирішив залишити "биків", оскільки він зрозумів, що йому не вдасться врятувати команду від падіння.

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