Ексфутболіст Ворскли повідомив про 7-місячну заборгованість клубу перед ним

Колишній футболіст Ворскли Данило Хрипчук повідомив, що полтавський клуб заборгував йому зарплату за близько 7 місяців.

Його слова передає Трибуна.

"Щодо фінансової ситуації, то, дійсно, клуб має переді мною заборгованість — це близько семи місяців. Думаю, найближчим часом ми все вирішимо", – сказав Хрипчук.

21-річний Хрипчук всю кар'єру провів у Ворсклі, за яку зіграв загалом 52 матчі. На рахунку захисника немає жодної результативної дії.

Нагадаємо, напередодні клуб залишився без головного тренера. Команду покинув Желько Любенович, який очолив Ворсклу лише 24 червня. Він так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера Ворскли.

Останніми днями Ворсклу покинули два іменитих ветерани команди – Ігор Пердута та Олександр Скляр.