Гравці Ворскли звернулися до ВАФП щодо заборгованості по зарплатах – джерело
Щонайменше двоє футболістів Ворскли звернулися до Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів щодо заборгованості полтавського клубу із зарплатами.
Про це повідомляє Sport.ua.
За інформацією джерела, цими футболістами є Ілля Крупський, який нещодавно приєднався до Металіста 1925, та легенда клубу Олександр Скляр, що днями покинув команду після 13 років у ній.
Підготовка матеріалів для розгляду Палатою з вирішення спорів УАФ знаходиться на фінальній стадії. Також не виключено, що деякі гравці звернулися до УАФ напряму.
Нещодавно про заборгованості Ворскли у зарплаті розповів ще один колишній гравець полтавчан – Данило Хрипчук.
Нагадаємо, напередодні клуб залишився без головного тренера. Команду покинув Желько Любенович, який очолив Ворсклу лише 24 червня. Він так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера Ворскли.