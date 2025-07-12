Гравці Ворскли звернулися до ВАФП щодо заборгованості по зарплатах – джерело

Щонайменше двоє футболістів Ворскли звернулися до Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів щодо заборгованості полтавського клубу із зарплатами.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, цими футболістами є Ілля Крупський, який нещодавно приєднався до Металіста 1925, та легенда клубу Олександр Скляр, що днями покинув команду після 13 років у ній.

Підготовка матеріалів для розгляду Палатою з вирішення спорів УАФ знаходиться на фінальній стадії. Також не виключено, що деякі гравці звернулися до УАФ напряму.

Нещодавно про заборгованості Ворскли у зарплаті розповів ще один колишній гравець полтавчан – Данило Хрипчук.

Нагадаємо, напередодні клуб залишився без головного тренера. Команду покинув Желько Любенович, який очолив Ворсклу лише 24 червня. Він так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера Ворскли.