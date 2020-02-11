Першу ракетку світу виправдали за звинуваченням у вживанні допінгу

ITF порахувала, що провини або недбалості Фари у цьому не було

Перша ракетка світу в парному розряді Роберт Фара, який в січні був тимчасово відсторонений через позитивну допінг-пробу і пропустив Australian Open, був виправданий ITF і зможе повернутися до участі в змаганнях.

Про це повідомляє ITF.

Фарі вдалося довести, що він прийняв речовина, з'ївши колумбійську яловичину, оскільки в цій країні стероїди часто використовуються при вирощуванні худоби.

Колумбієць може зіграти перший матч вже на наступному тижні на турнірі в Ріо.

Нагадаємо, переможниця Australian Open отримала тривалу дискваліфікацію через допінг.