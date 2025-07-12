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Співвласник Крістал Пелес емоційно прокоментував рішення УЄФА виключити клуб з Ліги Європи

Володимир Максименко — 12 липня 2025, 10:46
Співвласник Крістал Пелес емоційно прокоментував рішення УЄФА виключити клуб з Ліги Європи
Getty Images

Співвласник Крістал Пелес Стів Періш прокоментував рішення УЄФА виключити клуб з розіграшу Ліги Європи навіть попри зміну власників.

Слова бізнесмена наводить Sky Sports.

"Ти виграєш Кубок. Вперше в житті виграєш щось дійсно велике. Знаєте, це як виграти в лотерею, підійти до каси та не отримати свій приз.

Більшість розсудливих вболівальників бачать, як несправедливо із нами вчинили. Я щиро сподіваюсь, що ми зможемо це виправити шляхом подання апеляції", – розповів Періш.

Нагадаємо, причиною такого рішення стало те, що правила УЄФА не дозволяють участь у єврокубку клубів, власником яких є одна людина, а власник Ліона Джон Текстор також мав частку і в Пелесі.

І хоч він у підсумку все ж продав англійський клуб, але це не вплинуло на рішення від УЄФА. За інформацією журналіста, місце Кристал Пелеса в ЛЄ посяде Ноттінгем Форест.

Раніше стало відомо, чи зберіг Ліон своє місце в Лізі 1 за підсумками апеляції до DNCG.

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