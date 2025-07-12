Здався після половини сезону: керівник Феррарі не вірить у перемогу в Кубку конструкторів

Керівник Феррарі Фредерік Вассер більше не вірить у шанси своєї команди виграти Кубок конструкторів у 2025 році.

Слова 57-річного француза наводить GPBlog.

Після дванадцяти етапів сезон-2025 Скудерія не виграла жодної гонки, не враховуючи спринт у Китаї. До того ж, після успішного минулого року італійці тільки чотири рази піднімалися на подіум.

І хоча Феррарі посідає друге місце в Кубку конструкторів, вона на 238 очок відстає від Макларена, який очолює рейтинг. У зв'язку із цим Вассер вважає, що його команді варто сконцентруватися не на гонитві за "папаєю", а на боротьбі з Мерседесом та Ред Булл.

"Навіть якщо ми виграємо всі гонки до кінця сезону, я навіть не впевнений, що ми точно станемо чемпіонами. Але ми все ще в боротьбі з Мерседес і Ред Булл. Ми все ще боремося за перемогу в деяких гонках, і це важливо для команди", – сказав Вассер.

Варто зазначити, що Феррарі не вигравала Кубок конструкторів з 2008 року. Він залишається останнім титулом Скудерії на даний момент. Востаннє пілот італійської стайні ставав чемпіоном у 2007 році, коли Кімі Райкконен в останній гонці сезону випередив у боротьбі за "корону" Льюїса Гамільтона та Фернандо Алонсо.

Раніше стало відомо, що колишній керівник Ред Булл Крістіан Хорнер хоче відсудити у "биків" 50 мільйонів доларів.