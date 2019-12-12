Два українці потрапили до ТОП-6 у суперспринті на Кубку IBU

Семенов фінішував четвертим

Джерело - Чемпіон.

В італійському Ріднау у рамках другого етапу Кубка IBU відбулася чоловіча суперспринтерська гонка.

Семенов і Цимбал потрапили в ТОП-6 і отримали право взяти участь у квітковій церемонії. Для ще одного українця Андрія Доценка гонка завершилася невдало, після трьох штрафних кіл він фінішував 27-м.

Перемогу здобув відомий норвежець Ларс-Хельге Біркланд, друге місце у представника Італії Руді Дзіні. Замкнув трійку призерів вищезгаданий француз Мартен Перрілья Боттоне.

Кубок IBU

Другий етап. Ріднау

Суперспринт. Чоловіки

12 грудня

1. Ларс-Хельге Биркланд (1+2) 14:39,6

2. Руді Дзини (0+1) +7,5

3. Мартен Перрилья Боттоне (0+3) +8,5

...

4. Сергій Семенов (0+1) +9,0

6. Богдан Цимбал (1+1) +12,4

27. Андрій Доценко (3+3) +1:48,6

Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.

Нагадаємо, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.