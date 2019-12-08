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Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу

Сьогодні 14:59 155 0
Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що капітан жіночої збірної Олена Підгрушна поїде на другий етап Кубка світу
Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Олена Підгрушна поїде на другий етап Кубка світу в австрійський Гохфільцен.

Про це сказав президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

  Актуально: Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

"Олена Підгрушна приїде з гір, відповідно, Надя Бєлкіна поїде на Кубок IBU. А з урахуванням програми другого етапу Кубка світу, можливо, відправимо в Ріднау ще когось, можливо, навіть Меркушину.

Річ у тому, що в Ріднау є суперспринтом, а ця гонка дуже підходить Насті. Якщо ж буде потрібно її участь, скажімо, в естафеті, то приїхати в Гохфільцен не буде проблемою - там лише дві години їзди, - сказав Бринзак.

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