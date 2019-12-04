 Тренер Велепець: Джима хоче бігти індивідуальну гонку | Біатлон | Champion.com.ua
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Тренер Велепець: Джима хоче бігти індивідуальну гонку

Сьогодні 15:25 559 0
Тренер - про стан української біатлоністки
Тренер Велепець: Джима хоче бігти індивідуальну гонку
#Велепець, #Джима

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Юлія Джима бажає бігти індивідуальну гонку, але поки не відомо чи виступить у ній.

Про це тренер спортсменки Урош Велепець заявив в інтерв’ю Biathlon News.

"Юлія спускалася, інша спортсменка їхала і зіштовхнулися. Два дні вона без тренувань. Ми не знаємо чи буде вона бігти індивідуальну гонку. Юлія хоче бігти, але варто обговорити цю ситуацію з лікарями і фізіотерапевтом. Одна гонка може погіршити стан Юлії. Ціна дуже висока. 

Ми взагалі підготовку до сезону почали пізніше, були проблеми зі спиною. Хотіли виступати на Кубку IBU. Там менша конкуренція, але ось травма. Побачимо як буде. У Шушені Юлія виступила не добре, але інші дівчата ще гірше", - зазначив Урош Велепець. 

Раніше, Джима відновила тренування після жорсткого зіткнення.

Нагадаємо, Юлія Джима отримала мікротравму після жорсткого зіткнення лоб в лоб зі спортсменкою з іншої команди на тренуванні.

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