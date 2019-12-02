Українська біатлоністка Юлія Джима може пропустити наступний етап Кубка світу через травму.

Про це розповів тренер жіночої збірної України Володимир Махлаєв.

"По-перше незрозуміло по Джимі, як там її травма. Буде покращення – значить побіжить однозначно. Якщо буде біль - ні

Вона на тренуванні зіткнулася лоб в лоб з представницею іншої команди. Одна їхала протихід, а інша на спуск. Отримала травму і зараз хворобливі відчуття у неї. Вирішили поки її притримати ", - сказав Володимир Махлаєв.