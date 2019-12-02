Джерело - UA:Біатлон.
Українська біатлоністка Юлія Джима може пропустити наступний етап Кубка світу через травму.
Про це розповів тренер жіночої збірної України Володимир Махлаєв.
"По-перше незрозуміло по Джимі, як там її травма. Буде покращення – значить побіжить однозначно. Якщо буде біль - ні
Вона на тренуванні зіткнулася лоб в лоб з представницею іншої команди. Одна їхала протихід, а інша на спуск. Отримала травму і зараз хворобливі відчуття у неї. Вирішили поки її притримати ", - сказав Володимир Махлаєв.
Нагадаємо, Семеренко потрапила до ТОП-10 у спринті на першому етапі Кубка світу.
Раніше, Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті.