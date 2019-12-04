Джерело - sport.ua.
Українська біатлоністка Юлія Джима провела перше тренування після невеликої травми, отриманої на тренуванні напередодні.
Про це повідомляє UA: Біатлон.
Під керівництвом словенського тренера Уроша Велепца вона попрацювала над стрільбою, а також випробувала трасу Кубка світу в шведському Естерсунді. 4 грудня стане відомо, чи зможе олімпійська чемпіонка взяти участь в індивідуальній гонці.
Раніше, Юлія Джима отримала мікротравму після жорсткого зіткнення лоб в лоб зі спортсменкою з іншої команди на тренуванні.