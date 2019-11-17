Дві українки потрапили до десятки найкращих у мас-старті у Шушені

Перемогу в гонці здобула італійка Вірер

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 листопада, у норвезькому Шушені в рамках Міжнародних передсезонних змагань біатлоністки пробігли гонку з масового старту.

Участь у гонці взяли 11 українських біатлоністок.

До десятки найкращих потрапили дві українки. Валентина Семеренко фінішувала сьомою, Дарія Блашко - восьмою.

Масс-старт. Жінки

1. Доротея Вірер (0+0+0+0) 35:49,4

2. Деніз Херрманн (0+0+0+1) +5,3

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) +8,2

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7. Валя Семеренко (0+0+0+0) +47,9

8. Дар'я Блашко (0+0+0+0) +59,8

24. Анастасія Меркушина (0+1+0+1) +2:36,0

31. Олена Підгрушна (0+0+1+1) +3:13,5

33. Юлія Журавок (1+0+0+1) +3:22,8

35. Ольга Абрамова (1+1+0+0) +3:36,7

36. Катерина Бех (0+1+0+0) +3:37,3

37. Анна Кривонос (0+0+0+1) +3:38,7

43. Валерія Дмитренко (0+1+0+0) +4:43,1

57. Анна Коваленко (2+0+2+0) +6:01,5

DNF Надія Бєлкіна (0+1)

Раніше, Семеренко стала четвертою у спринті в Шушені.