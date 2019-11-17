Дві українки потрапили до десятки найкращих у мас-старті у Шушені

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 листопада, у норвезькому Шушені в рамках Міжнародних передсезонних змагань біатлоністки пробігли гонку з масового старту.
Участь у гонці взяли 11 українських біатлоністок.
До десятки найкращих потрапили дві українки. Валентина Семеренко фінішувала сьомою, Дарія Блашко - восьмою.
Масс-старт. Жінки
1. Доротея Вірер (0+0+0+0) 35:49,4
2. Деніз Херрманн (0+0+0+1) +5,3
3. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) +8,2
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7. Валя Семеренко (0+0+0+0) +47,9
8. Дар'я Блашко (0+0+0+0) +59,8
24. Анастасія Меркушина (0+1+0+1) +2:36,0
31. Олена Підгрушна (0+0+1+1) +3:13,5
33. Юлія Журавок (1+0+0+1) +3:22,8
35. Ольга Абрамова (1+1+0+0) +3:36,7
36. Катерина Бех (0+1+0+0) +3:37,3
37. Анна Кривонос (0+0+0+1) +3:38,7
43. Валерія Дмитренко (0+1+0+0) +4:43,1
57. Анна Коваленко (2+0+2+0) +6:01,5
DNF Надія Бєлкіна (0+1)
Раніше, Семеренко стала четвертою у спринті в Шушені.