Скапінцев допоміг Портленду розгромити Голден Стейт у Літній лізі НБА

Сьогодні, 12 липня, в межах Літньої ліги НБА відбувся матч за участі Портленд Трейл Блейзерс, у складі яких перебуває український центровий Дмитро Скапінцев.

Першим суперником команди Дмитра у Літній лізі в Лас-Вегасі стали Голден Стейт Ворріорз.

У цьому поєдинку Скапінцев провів на паркеті 16 хвилин, за які встиг набрати 4 очки (1/4 з гри, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), 3 підбирання, 2 передачі та 2 блок-шоти. Але Дмитро мав проблему з фолами, заробивши одразу 5 персональних зауважень. Показник +/- склав +14.

У підсумку Портленд здобув більш ніж переконливу перемогу над Голден Стейт з рахунком 106:73. Наступним суперником ПТБ буде Мемфіс, з яким команда українця зіграє завтра, 13 липня. Старт гри запланований на 05:30 за київським часом. Потім колектив з Орегону зустрінеться з Новим Орлеаном (16 липня) та Х'юстоном (18 липня).

У вересні минулого року Дмитро Скапінцев підписав контракт із Бостон Селтікс, проте вже 16 жовтня він був відрахований. 26 жовтня українця підписав Мен Селтікс, фарм-клуб "кельтів" у G-Лізі. 17 січня цього року Скапінцева обміняли в Ріп Сіті Ремікс, фарм-клуб Портленда.

Нагадаємо, що в ніч на сьогодні, 12 липня, за Бостон Селтікс дебютував Максим Шульга, обраний під загальним 57-м піком на драфті НБА 2025 року.

Раніше свій дебют за Даллас Маверікс провів перший пік цьогорічного драфту Купер Флегг. Проте головний проспект не зміг як слід проявити себе.