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Семеренко стала четвертою у спринті в Шушені

Сьогодні 11:50 326 0
Українка була близькою до попадання у топ-3
Семеренко стала четвертою у спринті в Шушені
#Семеренко, #біатлон, #Джима

Джерело - biathlon.com.ua.

Українка Віта Семеренко стала четвертою в спринті на Міжнародних передсезонних змаганнях в Шушені.

Семеренко закрила всі мішені і до останнього трималася на 3-му рядку фінішного протоколу. Однак, укранку підвела швидкість на фінішному колі.

Перше місце виборола Ліза Віттоці, слідом за італійкою фінішувала шведка Гун Андерссон. Трійку найсильніших замкнула італійка Доротея Вірер.

Відзначимо, що Юлія Джима посіла14-е місце, а Надія Бєлкіна 15-е. Всього в гонці взяли участь 13 українок.

За підсумками стартів в Шушені і першого спринту Кубка IBU буде визначено склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу у шведському Остерсунді.

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