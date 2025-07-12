Лідер Челсі: Спека на клубному чемпіонаті світу дуже небезпечна

Лідер півзахисту Челсі Енцо Фернандес поскаржився на температурні умови США, за яких командам доводиться грати у футбол.

Слова аргентинця наводить ESPN.

"Щиро кажучи, спека просто неймовірна. Днями на одному з матчів у мене трапилось запаморочення, мені довелось сісти на газон, я мало не впав. Грати за такої температури дуже небезпечно та реально жахливо.

Це стосується навіть видовищності та людей – вони обиратимуть подивитись футбол вдома, аніж прийти на стадіон", – розповів Фернандес.

Зазначимо, що своє невдоволення аномальною спекою також висловив головний тренер Челсі Енцо Мареска. Перед цим на температуру повітря у США поскаржились Луїс Енріке та Маркос Льоренте.

Фінал клубного ЧС між Челсі та ПСЖ відбудеться завтра, 13 липня о 22:00 за київським часом на арені "МетЛайф".

Нагадаємо, у півфіналі ПСЖ розгромив чинного клубного чемпіона світу мадридський Реал (4:0). Усман Дембеле відзначився голом та асистом ще у стартові 9 хвилин поєдинку. Челсі на шляху до фіналу впевнено переграв бразильський Флуміненсе (2:0) – обидва м’ячі забив нападник Жоао Педро.