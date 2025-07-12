Трилогія закінчена: Тейлор знову перемагає Серрано

У Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" зійшлися зірки жіночого боксу – втретє на ринг для двобою вийшли Кеті Тейлор (25-1, 6 КО) та Аманда Серрано (47-4-1, 31 КО).

Тейлор здобула перемогу рішенням більшості суддів.

Напевно, найбільш нудний бій з усієї трилогії. Суперниці діяли не так активно, як попередні два рази.

THE CROWD GOES WILD AT THE END OF ROUND 3 #TaylorSerrano pic.twitter.com/Dygxhx5DHn — Netflix (@netflix) July 12, 2025

Більш технічна Тейлор контролювала хід бою. Аманда забрала тільки шостий раунд.

Heads clashed between Katie Taylor and Amanda Serrano. #TaylorSerrano pic.twitter.com/eHneCNyrbK — Netflix Sports (@netflixsports) July 12, 2025

Утім, всі судді нарахували їх значно більше, але перемогу знову святкувала ірландка, яка зберегла всі 4 титули у ваговій категорії до 63,5 кг.

Katie Taylor and Amanda Serrano complete their THIRTIETH ROUND in the ring together — closing out an historic boxing trilogy. #TaylorSerrano pic.twitter.com/2WRMFpnk1t — Netflix (@netflix) July 12, 2025

Бокс

Кеті Тейлор (Ірландія) – Аманда Серрано (США) MD (97:93, 95:95, 93:93)

Перший бій між ними відбувся в листопаді 2022-го – Тейлор здобула перемогу роздільним рішенням. Восени минулого року вона виграла одноголосним рішенням.

Нагадаємо, двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі зазнав поразки від латвійця, в якого було 59 поразок.