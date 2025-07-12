Трилогія закінчена: Тейлор знову перемагає Серрано
У Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" зійшлися зірки жіночого боксу – втретє на ринг для двобою вийшли Кеті Тейлор (25-1, 6 КО) та Аманда Серрано (47-4-1, 31 КО).
Тейлор здобула перемогу рішенням більшості суддів.
Напевно, найбільш нудний бій з усієї трилогії. Суперниці діяли не так активно, як попередні два рази.
Більш технічна Тейлор контролювала хід бою. Аманда забрала тільки шостий раунд.
Утім, всі судді нарахували їх значно більше, але перемогу знову святкувала ірландка, яка зберегла всі 4 титули у ваговій категорії до 63,5 кг.
Бокс
Кеті Тейлор (Ірландія) – Аманда Серрано (США) MD (97:93, 95:95, 93:93)
Перший бій між ними відбувся в листопаді 2022-го – Тейлор здобула перемогу роздільним рішенням. Восени минулого року вона виграла одноголосним рішенням.
Нагадаємо, двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі зазнав поразки від латвійця, в якого було 59 поразок.