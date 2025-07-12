Легенда Реала та Тоттенгема назвав фаворита на Золотий м'яч
Колишній футболіст Реала, Тоттенгема та збірної Вельсу Гарет Бейл назвав свого фаворита на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч.
Думку 35-річного екснападника наводить ESPN.
"Всі, звісно, розмовляють про особистості, але якщо ви виграєте внутрішній требл та Лігу чемпіонів, а ще можуть виграти клубний чемпіонат світу, то важко уявити кого іншого, ніж Усмана Дембеле як переможця.
Він перетворив цей сезон на кампанію з перемог. Це все точно робить його у певному сенсі фаворитом голосування", – розповів Бейл.
У сезоні-2024/25 ПСЖ виграв чемпіонат Франції, національний Кубок Суперкубок країни та Лігу чемпіонів. На рахунку Дембеле 35 голів та 16 асистів у 52 матчах кампанії.
Вже завтра, 13 липня, парижани гратимуть фінал клубного чемпіонату світу проти Челсі. Стартовий свисток протистояння на "МетЛайф Арені" пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше свого фаворита на Золотий м'яч назвав форвард Реала Кіліан Мбаппе.