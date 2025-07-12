Легенда Реала та Тоттенгема назвав фаворита на Золотий м'яч

Колишній футболіст Реала, Тоттенгема та збірної Вельсу Гарет Бейл назвав свого фаворита на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч.

Думку 35-річного екснападника наводить ESPN.

"Всі, звісно, розмовляють про особистості, але якщо ви виграєте внутрішній требл та Лігу чемпіонів, а ще можуть виграти клубний чемпіонат світу, то важко уявити кого іншого, ніж Усмана Дембеле як переможця.



Він перетворив цей сезон на кампанію з перемог. Це все точно робить його у певному сенсі фаворитом голосування", – розповів Бейл.