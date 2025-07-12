Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Легенда Реала та Тоттенгема назвав фаворита на Золотий м'яч

Володимир Максименко — 12 липня 2025, 08:42
Легенда Реала та Тоттенгема назвав фаворита на Золотий м'яч
Getty Images

Колишній футболіст Реала, Тоттенгема та збірної Вельсу Гарет Бейл назвав свого фаворита на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч.

Думку 35-річного екснападника наводить ESPN.

"Всі, звісно, розмовляють про особистості, але якщо ви виграєте внутрішній требл та Лігу чемпіонів, а ще можуть виграти клубний чемпіонат світу, то важко уявити кого іншого, ніж Усмана Дембеле як переможця.

Він перетворив цей сезон на кампанію з перемог. Це все точно робить його у певному сенсі фаворитом голосування", – розповів Бейл.

У сезоні-2024/25 ПСЖ виграв чемпіонат Франції, національний Кубок Суперкубок країни та Лігу чемпіонів. На рахунку Дембеле 35 голів та 16 асистів у 52 матчах кампанії.

Вже завтра, 13 липня, парижани гратимуть фінал клубного чемпіонату світу проти Челсі. Стартовий свисток протистояння на "МетЛайф Арені" пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше свого фаворита на Золотий м'яч назвав форвард Реала Кіліан Мбаппе.

Золотий м'яч ПСЖ Усман Дембеле Гарет Бейл

Золотий м'яч

Володар Золотого м'яча претендує на посаду головного тренера російського клубу
Оуен: Поняття не мав, що таке Золотий м’яч, поки не виграв його
Мбаппе обрав свого фаворита на Золотий м'яч
Заявка на Золотий м'яч: Ямал став найкращим гравцем півфіналу Ліги націй Іспанія – Франція
Тренер збірної Португалії назвав підопічного, який заслуговує на Золотий м’яч

Останні новини