Сестри Музичук пробились у третій раунд Кубку світу, Ушеніна вилетіла від шахістки з Індії

Завершились партії тай-брейку другого кола Кубку світу з шахів, де беруть учать українські шахістки.

Анна Музичук переграла Інну Гапоненко у доволі рівному протистоянні та вийшла на китаянку Сонг Юсінь. Її сестра Марія також успішно подолала друге коло, дотиснувши Ландейро Сервантес та зіграє проти грузинки Белли Хотенашвілі.

Анна Ушеніна завершила свої виступи на Кубку світу, прикро поступившись Вантіці Агровал з Індії. Переможниця зіграє проти уродженки Львова Єкатеріни Лагно, яка у 2014 році змінила громадянство на російське.

Зазначимо, що ще одна представниця України, Юлія Осьмак, також виборола своє місце у третьому раунді Кубку світу, перегравши Чучао Ванг у класичних партіях.

Сам Кубок світу відбувається у Баку за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєю граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

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Загальний призовий фонд турніру складає 691 250 доларів, серед яких головний приз переможцю – 50 тисяч.

У червні Анна Музичук взяла участь у командному чемпіонаті світу, де посіла третє місце у рапіді.