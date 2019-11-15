У Кубка Норвегії Україну в спринті представлять 15 біатлоністів

Завтра виступлять 13 біатлоністок і два біатлоніста

Завтра, 16 листопада, в Шушені відбудуться чоловічий та жіночий спринтерські гонки у рамках Кубка Норвегії.

У передсезонних стартах візьмуть участь і представники України.

У жіночій гонці на старт вийдуть 13 українок: Анна Коваленко (32-й стартовий номер), Катерина Бех (35-й), Валерія Дмитренко (36-й), Дар'я Блашко (43-й), Ольга Абрамова (47-й), Анастасія Меркушина (53-й), Валя Семеренко (59-й), Олена Підгрушна (61-й), Юлія Джима (64-й), Віта Семеренко (66-й), Анна Кривонос (70-й), Юлія Журавок (71-й) і Надія Бєлкіна (75-й).

Старт запланований о 10:15 за київським часом.

Україна в чоловічій гонці представлять два спортсмена. Сергій Семенов вийде на старт 81-м, Андрій Доценко - 82-м.

Початок гонки о 12:30 за Києвом.

За підсумками стартів в Шушені і першого спринту Кубка IBU буде визначено склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу у шведському Остерсунді.

Раніше, Підручний та Меркушина візьмуть участь у Різдвяній гонці.