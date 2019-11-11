Підручний та Меркушина візьмуть участь у Різдвяній гонці

В юніорській гонці візьмуть участь Цимбал та Бех

У Різдвяній гонці 2019 роки збірну України представить дует Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний.

Про це повідомляє biathlon.com.ua

У минулому році Україну представили Юлія Джима і Артем Прима.

Також в цьому році вперше пройде юніорська Різдвяна гонка. У ній Україну представлять Богдан Цимбал та Катерина Бех.

Різдвяна гонка пройде 28 грудня в Гельзенкірхені.

Раніше, Джима візьме участь в передсезонних стартах Кубка Норвегії.

Нагадаємо, президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин.