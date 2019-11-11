Підручний та Меркушина візьмуть участь у Різдвяній гонці

Джерело - sport.ua.
У Різдвяній гонці 2019 роки збірну України представить дует Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний.
Про це повідомляє biathlon.com.ua
У минулому році Україну представили Юлія Джима і Артем Прима.
Також в цьому році вперше пройде юніорська Різдвяна гонка. У ній Україну представлять Богдан Цимбал та Катерина Бех.
Різдвяна гонка пройде 28 грудня в Гельзенкірхені.
Раніше, Джима візьме участь в передсезонних стартах Кубка Норвегії.
Нагадаємо, президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин.