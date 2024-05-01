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25.04.2024 21:39 383

Мілвокі встановили унікальне досягнення в історії плей-оф НБА

Сьогодні 09:43 121 0
Мілвокі встановили унікальне досягнення в історії плей-оф НБА
#Мілвокі, #рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.

Мілвокі Бакс увійшли в історію плей-оф НБА в п'ятому матчі серії першого раунду проти Індіани Пейсерз (115:92)

Бакс стали першою командою, яка перемогла у плей-оф без двох найрезультативніших гравців у регулярному чемпіонаті. Янніс Адетокумбо пропустив зустріч через травму м’яза гомілки, Деміан Ліллард не зміг зіграти через пошкодження ахілового сухожилля.

Найкращими гравцями Мілвокі в матчі стали Кріс Мідлтон (29 очок, 12 підбирань і 5 передач) та Боббі Портіс (29 очок і 10 підбирань).

Наразі команда поступається Індіані в серії з рахунком 2:3.

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