Мілвокі встановили унікальне досягнення в історії плей-оф НБА

Мілвокі Бакс увійшли в історію плей-оф НБА в п'ятому матчі серії першого раунду проти Індіани Пейсерз (115:92)

Бакс стали першою командою, яка перемогла у плей-оф без двох найрезультативніших гравців у регулярному чемпіонаті. Янніс Адетокумбо пропустив зустріч через травму м’яза гомілки, Деміан Ліллард не зміг зіграти через пошкодження ахілового сухожилля.

Bucks made playoff HISTORY tonight by getting the W without Dame and Giannis 🔥



(h/t @StatsWilliams) pic.twitter.com/nBCMYe6TwV