Філадельфія дотисла в овертаймі Нью-Йорк, Клівленд переміг Орландо: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 1 травня відбулися три матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Філадельфія в овертаймі дотисла Нью-Йорк (112:106) і скоротила відставання у протистоянні (2:3), Клівленд з різницею лише в одне очко переміг Орландо (104:103) та повів у серії (3:2), Мілуокі здолало Індіану (115:92, 2:3 у протистоянні).
Найрезультативнішим гравцем ігрового дня був захисник Філадельфії Севенті Сіксерс Тайріз Максі — 46 очок. Він перевів матч в ОТ кидком майже з середини майданчика.
Серії продовжуватимуться до чотирьох перемог однієї з команд.
Наступна гра відбудеться 2 травня у Філадельфії.
Наступна гра відбудеться 3 травня в Орландо.
Наступна гра відбудеться 2 травня в Індіанаполісі.
Сітка плей-оф
Напередодні Денвер та Оклахома вийшли до наступного раунду, а Бостон без українця Святослава Михайлюка на майданчику переміг торішнього фіналіста Маямі.