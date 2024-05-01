Філадельфія дотисла в овертаймі Нью-Йорк, Клівленд переміг Орландо: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 1 травня відбулися три матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Філадельфія в овертаймі дотисла Нью-Йорк (112:106) і скоротила відставання у протистоянні (2:3), Клівленд з різницею лише в одне очко переміг Орландо (104:103) та повів у серії (3:2), Мілуокі здолало Індіану (115:92, 2:3 у протистоянні).

Найрезультативнішим гравцем ігрового дня був захисник Філадельфії Севенті Сіксерс Тайріз Максі — 46 очок. Він перевів матч в ОТ кидком майже з середини майданчика.

Серії продовжуватимуться до чотирьох перемог однієї з команд.

НБА — перший раунд плей-оф

1 травня

Нью-Йорк — Філадельфія 106:112 ОТ (17:26, 32:17, 21:26, 27:28, 9:15)

Рахунок у серії — 3:2

Наступна гра відбудеться 2 травня у Філадельфії.

Клівленд — Орландо 104:103 (33:23, 15:24, 27:23, 29:33)

Рахунок у серії — 3:2

Наступна гра відбудеться 3 травня в Орландо.

Мілуокі — Індіана 115:92 (23:31, 30:17, 34:19, 28:25)

Рахунок у серії — 2:3

Наступна гра відбудеться 2 травня в Індіанаполісі.

Сітка плей-оф

Напередодні Денвер та Оклахома вийшли до наступного раунду, а Бостон без українця Святослава Михайлюка на майданчику переміг торішнього фіналіста Маямі.