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Фернандес очолив клуб НБА

Сьогодні 22:40 67 0
Фернандес очолив клуб НБА
#Бруклін

Джерело - Чемпіон.

Клуб НБА "Бруклін" призначив Жорді Фернандеса на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Раніше він працював асистентом тренера Сакраменто.

Бруклін у лютому 2024 року звільнив Жака Вона з посади головного тренера і призначив Кевіна Оллі тимчасовим виконувачем обов’язків тренера.

Нетс фінішували 11-ми на Сході з показником 32-50.

На посаду головного тренера також претендували екстренер Мілвокі Майк Буденхольцер і асистент тренера Фінікса Кевін Янг.

Напередодні НБА оголосила претендентів на індивідуальні нагороди сезону-2023/24

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