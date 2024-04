Фернандес очолив клуб НБА

Клуб НБА "Бруклін" призначив Жорді Фернандеса на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Раніше він працював асистентом тренера Сакраменто.

Бруклін у лютому 2024 року звільнив Жака Вона з посади головного тренера і призначив Кевіна Оллі тимчасовим виконувачем обов’язків тренера.

Нетс фінішували 11-ми на Сході з показником 32-50.

На посаду головного тренера також претендували екстренер Мілвокі Майк Буденхольцер і асистент тренера Фінікса Кевін Янг.

Got our guy.



Welcome to Brooklyn, coach Fernández! pic.twitter.com/unTgOh0vPA