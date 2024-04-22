Фернандес очолив клуб НБА

Джерело - Чемпіон.
Клуб НБА "Бруклін" призначив Жорді Фернандеса на посаду головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Раніше він працював асистентом тренера Сакраменто.
Бруклін у лютому 2024 року звільнив Жака Вона з посади головного тренера і призначив Кевіна Оллі тимчасовим виконувачем обов’язків тренера.
Нетс фінішували 11-ми на Сході з показником 32-50.
На посаду головного тренера також претендували екстренер Мілвокі Майк Буденхольцер і асистент тренера Фінікса Кевін Янг.
Got our guy.— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 22, 2024
Welcome to Brooklyn, coach Fernández! pic.twitter.com/unTgOh0vPA
Напередодні НБА оголосила претендентів на індивідуальні нагороди сезону-2023/24