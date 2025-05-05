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Голден Стейт здолав Г'юстон на шляху до другого кола, Індіана перемогла Клівленд

Станіслав Лисак — 5 травня 2025, 07:31
Голден Стейт здолав Г'юстон на шляху до другого кола, Індіана перемогла Клівленд
Getty Images

У ніч з 4 на 5 травня відбулися два поєдинки в межах плейоф Національної баскетбольної асоціації.

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Так Голден Стейт у вирішальному поєдинку серії здолав Г'юстон та вийшов до другого кола плейоф. Найрезультативнішим гравцем матчу став Бадді Хілд, який за 37 хвилин на майданчику набрав 33 очки, 3 підбирання та 3 передачі.

Також відбулася перша гра другого кола плейоф НБА між Клівлендом та Індіаною, де сильнішими виявилися Пейсерз.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
Плейоф, 5 травня

Г'юстон – Голден Стейт 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)

Клівленд – Індіана 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)

Сітка плейоф НБА сезону-2024/2025

Сітка плейоф НБА
Сітка плейоф НБА
НБА

Зазначимо, що Голден Стейт зустрінеться у наступному раунді із Міннесотою. Напередодні Тімбервулвз вибили з плейоф Лос-Анджелес Лейкерс.

Раніше Леброн Джеймс прокоментував можливе завершення кар'єри.

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