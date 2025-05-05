Голден Стейт здолав Г'юстон на шляху до другого кола, Індіана перемогла Клівленд

У ніч з 4 на 5 травня відбулися два поєдинки в межах плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Так Голден Стейт у вирішальному поєдинку серії здолав Г'юстон та вийшов до другого кола плейоф. Найрезультативнішим гравцем матчу став Бадді Хілд, який за 37 хвилин на майданчику набрав 33 очки, 3 підбирання та 3 передачі.

Також відбулася перша гра другого кола плейоф НБА між Клівлендом та Індіаною, де сильнішими виявилися Пейсерз.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

Плейоф, 5 травня

Г'юстон – Голден Стейт 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)

Клівленд – Індіана 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)

Сітка плейоф НБА сезону-2024/2025

Сітка плейоф НБА НБА

Зазначимо, що Голден Стейт зустрінеться у наступному раунді із Міннесотою. Напередодні Тімбервулвз вибили з плейоф Лос-Анджелес Лейкерс.

Раніше Леброн Джеймс прокоментував можливе завершення кар'єри.