Голден Стейт здолав Г'юстон на шляху до другого кола, Індіана перемогла Клівленд
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У ніч з 4 на 5 травня відбулися два поєдинки в межах плейоф Національної баскетбольної асоціації.
Так Голден Стейт у вирішальному поєдинку серії здолав Г'юстон та вийшов до другого кола плейоф. Найрезультативнішим гравцем матчу став Бадді Хілд, який за 37 хвилин на майданчику набрав 33 очки, 3 підбирання та 3 передачі.
Також відбулася перша гра другого кола плейоф НБА між Клівлендом та Індіаною, де сильнішими виявилися Пейсерз.
НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
Плейоф, 5 травня
Г'юстон – Голден Стейт 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)
Клівленд – Індіана 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)
Сітка плейоф НБА сезону-2024/2025
Зазначимо, що Голден Стейт зустрінеться у наступному раунді із Міннесотою. Напередодні Тімбервулвз вибили з плейоф Лос-Анджелес Лейкерс.
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