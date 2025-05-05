Шайба за 2 секунди до сирени вивела Вінніпег у друге коло Кубку Стенлі

У ніч з 4 на 5 травня відбувся один матч в межах плейоф Національної хокейної ліги.

Вінніпег в епічному поєдинку здолав Сент-Луїс та вибив суперників з розіграшу Кубку Стенлі.

"Блюз" упевнено розпочали гру, закинувши відразу дві шайби в першому періоді. У другій 20-хвилинці Вінніпег відквитав одну шайбу, проте за 30 секунд до сирени Сент-Луїс відновив перевагу на табло.

Справжня драма розгорнулася у вирішальному періоді, де Джетс за дві хвилини до завершення поєдинку скоротили відставання, а за дві секунди до фінальної сирени закинули третю шайбу та перевели гру в овертайми.

У додатковому таймі Вінніпег зумів закинути четверту, переможну шайбу, яка й вивела їх до другого кола Кубку Стенлі.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі

5 травня, 7 матч

Вінніпег – Сент-Луїс 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

У наступному колі Вінніпег зустрінеться з Далласом, який виявився сильнішим за Колорадо.

Сітка Кубку Стенлі-2025

Плейоф НХЛ сезону-2024/2025 NHL

Зазначимо, що напередодні відбувся фінал юнацького чемпіонату світу, переможцем якого стала Канада.

Також збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу з хокею 1A, українська команда була близька до виходу в елітний дивізіон, однак у вирішальному поєдинку зазнала поразки від Японії.