Джерело - Чемпіон.

Журналіст USA Today Джефф Зіллгітт розповів, що останнім гравцем збірної США на Олімпійських іграх-2024 стане форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард.

Про це він повідомив у своєму твіттері.

Kawhi Leonard will fill the 12th and final spot on the U.S. men’s Olympic basketball team in Paris, I’m told. — Jeff Zillgitt (@JeffZillgitt) April 16, 2024

Також інсайдер The Athletic Шемс Чаранія повідомив, що нападник Леонард є головним фаворитом на виклик у національну команду.

Нагадаємо, напередодні американська збірна назвала майже весь склад на Олімпіаду. Грант Хілл вирішив залишити одне місце у ростері вільним до липневого тренувального табору та контрольних матчів у Лас-Вегасі.

Зазначимо, що Олімпійські ігри триватимуть із 26 липня до 11 серпня 2024 року у Франції.