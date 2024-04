Журналіст USA Today Джефф Зіллгітт розповів, що останнім гравцем збірної США на Олімпійських іграх-2024 стане форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард.

Про це він повідомив у своєму твіттері.

Kawhi Leonard will fill the 12th and final spot on the U.S. men’s Olympic basketball team in Paris, I’m told.