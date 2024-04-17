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Зіллгітт: Останнім у збірній США на Олімпіаду-2024 стане гравець Лос-Анджелес Кліпперс

Сьогодні 10:23 107 0
Зіллгітт: Останнім у збірній США на Олімпіаду-2024 стане гравець Лос-Анджелес Кліпперс
#Олімпіада-2024, #Збірна США з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Журналіст USA Today Джефф Зіллгітт розповів, що останнім гравцем збірної США на Олімпійських іграх-2024 стане форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард.

Про це він повідомив у своєму твіттері.

Також інсайдер The Athletic Шемс Чаранія повідомив, що нападник Леонард є головним фаворитом на виклик у національну команду.

Нагадаємо, напередодні американська збірна назвала майже весь склад на Олімпіаду. Грант Хілл вирішив залишити одне місце у ростері вільним до липневого тренувального табору та контрольних матчів у Лас-Вегасі.

Зазначимо, що Олімпійські ігри триватимуть із 26 липня до 11 серпня 2024 року у Франції.

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