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Вембаньяма повторив досягнення легендарного О'Ніла

Сьогодні 00:15 119 0
Вембаньяма повторив досягнення легендарного О'Ніла
#Шакіл О'Ніл, #Віктор Вембаньяма

Джерело - Чемпіон.

Центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма повторив досягнення 31-річної давнини легендарного Шакіла О'Ніла.

Баскетболіст став першим новачком із сезону-1992/1993, кому вдалося набрати 300 блок-шотів і перехоплень за сезон. 

Французу вдалося досягти таких показників в матчі з Джаз, де він відзначився п'ятьма блок-шотами. Загалом на рахунку Вембаньями 222 блок-шоти та 79 перехоплень у цьому сезоні. Техаській команді вдалося переграти Юту з рахунком 118:111.

Зазначимо, що О'ніл в тому історичному для себе сезоні записав на свій рахунок 346 блок-шотів і перехоплень.

Нагадаємо, Вембаньяма був визнаний найкращим новачком минулого місяця.

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