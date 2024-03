Вембаньяма повторив досягнення легендарного О'Ніла

Центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма повторив досягнення 31-річної давнини легендарного Шакіла О'Ніла.

Баскетболіст став першим новачком із сезону-1992/1993, кому вдалося набрати 300 блок-шотів і перехоплень за сезон.

Французу вдалося досягти таких показників в матчі з Джаз, де він відзначився п'ятьма блок-шотами. Загалом на рахунку Вембаньями 222 блок-шоти та 79 перехоплень у цьому сезоні. Техаській команді вдалося переграти Юту з рахунком 118:111.

Victor Wembanyama (221 blocks, 79 steals) becomes the first Rookie to eclipse 300+ combined blocks & steals in a season since Shaquille O'Neal in 1992-93 with 346. pic.twitter.com/ELhjcpP0Hc