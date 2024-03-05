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Леброн серед найкращих гравців тижня, Вембаньяма названий НБА Топ-новачком місяця

Відомі прізвища двох інших лауреатів
Сьогодні 13:23 68 0
Леброн серед найкращих гравців тижня, Вембаньяма названий НБА Топ-новачком місяця
#NBA, #Леброн Джеймс, #Віктор Вембаньяма

Джерело - Чемпіон.

Легендарний ветеран Лейкерс Леброн Джеймс та гравець Бостона Джейлен Браун визнані гравцями тижня НБА у своїх конференціях.

У Лейкерс 2 перемоги та 1 поразка. Джеймс набирав у середньому 30,3 очка, 4,7 підбирання і 8,7 передачі, реалізуючи 56,9% з гри та 50% із-за дуги.

Бостон здобув три перемоги у трьох матчах. Показники його лідера Брауна - 28,3 очка і 5,3 підбирання при 62,3% з гри та 47,1% триочкових.

1-й вибір минулого драфту Віктор Вембаньяма та Брендон Міллер визнані найкращими новачками лютого у своїх конференціях.

Вембаньяма набирав 21,3 очка, 10,7 підбирання та 3,9 блоку в середньому.

Показники Міллера – 20,5 очка, 4,5 підбирання та 1,8 перехоплення за гру.

Нагадаємо, минулої ночі Сакраменто Олексія Леня програло Чикаго.

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