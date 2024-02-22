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Американський центровий Київ-Баскета покинув команду

Хаймон Марканвіс приєднався до киян на початку сезону
Сьогодні 10:54 115 0
Американський центровий Київ-Баскета покинув команду
#Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Американський центровий Хаймон Марканвіс покинув Київ-Баскет.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Рішення про припинення співпраці було обопільним.

Американець приєднався до киян на початку сезону. За цей час Хаймон зіграв 15 матчів, де в середньому проводив на майданчику 23 хвилини, набирав 10.7 очок та робив 7.3 підбирання.

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Допис, поширений БК "Київ-Баскет" (@kyivbasket)

Нагадаємо, Київ-Баскет перемiг Рiвне в 1/4 фіналу Кубка України.

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