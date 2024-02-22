Американський центровий Київ-Баскета покинув команду

Джерело - Чемпіон.
Американський центровий Хаймон Марканвіс покинув Київ-Баскет.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Рішення про припинення співпраці було обопільним.
Американець приєднався до киян на початку сезону. За цей час Хаймон зіграв 15 матчів, де в середньому проводив на майданчику 23 хвилини, набирав 10.7 очок та робив 7.3 підбирання.
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Нагадаємо, Київ-Баскет перемiг Рiвне в 1/4 фіналу Кубка України.
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