Київ-Баскет вийшов у півфінал Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Київ-Баскет перемiг Рiвне в 1/4 фіналу Кубка України.
Матч завершився з рахунком 107:80.
У переможці найрезультативнішим став Павло Буренко, який набрав 30 очок (5 із 7 успішних триочкових кидків).
Кубок України
1/4 фіналу, 19 лютого
Київ-Баскет — Рівне 107:80 (25:24, 31:21, 30:24, 21:11)
Київ-Баскет: Буренко 30 + 4 передачi - 3 втрати, Байнум 23 + 5 передач, Зайцев 11 - 3 втрати, Заплотинський 10 + 10 пiдбирань + 4 передачi, Кісільчук 7 + 4 передачi — старт, Стародуб 9 + 4 передачi, Кошеватський 6, Скіра 6, Когут 3, Фреш-Стаханов 2, Юрченко 0, Iванов 0.
Рiвне: Соловйов 24, Сміт 16, Шепелев 9, Тимощук 7 + 5 підбирань, Водолазський 1 — старт, Джойнер 15 + 11 передач + 6 підбирань - 3 втрати, Чиж 4, Поносов 2, Гаскiнс 2, Кравченко 0.
Нагадаємо, першим до фіналу чотирьох турніру пробився Прометей.
Пари 1/2 фіналу будуть визначені шляхом жеребкування. Фінал чотирьох Кубка України заплановано на 9-10 березня.