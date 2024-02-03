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Вестбрук встановив вражаючий рекорд НБА і підкорив видатне досягнення Джеймса

Сьогодні 17:41 265 0
Вестбрук встановив вражаючий рекорд НБА і підкорив видатне досягнення Джеймса

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Лос-Анджелес Кліпперс Рассел Вестбрук в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Детройт Пістонс (136:125) набрав 23 очки і 9 передач та встановив рекорд.

Про це повідомляє JDJackson.

Вестбрук став 25-м гравцем в історії НБА, який підкорив позначку 25 тисяч очок за кар’єру. На 24-му місці у списку лідерів НБА за набраними очками знаходиться легендарний Джеррі Вест (25192).

При цьому Вестбрук став першим захисником в історії НБА, який має на своєму рахунку 25000+ очок, 9000+ передач і 8000+ підбирань. Серед представників інших амплуа подібних показників досягав лише форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс.

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