Вестбрук встановив вражаючий рекорд НБА і підкорив видатне досягнення Джеймса

Розігруючий Лос-Анджелес Кліпперс Рассел Вестбрук в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Детройт Пістонс (136:125) набрав 23 очки і 9 передач та встановив рекорд.

Про це повідомляє JDJackson.

Вестбрук став 25-м гравцем в історії НБА, який підкорив позначку 25 тисяч очок за кар’єру. На 24-му місці у списку лідерів НБА за набраними очками знаходиться легендарний Джеррі Вест (25192).

При цьому Вестбрук став першим захисником в історії НБА, який має на своєму рахунку 25000+ очок, 9000+ передач і 8000+ підбирань. Серед представників інших амплуа подібних показників досягав лише форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс.

NBA players with 25,000 points, 9,000 assists, and 8,000 rebounds in NBA History:



Russell Westbrook

LeBron James



That's it.



That's the list. pic.twitter.com/y9oawqeIwD